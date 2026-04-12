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El tiempo en Jujuy

Domingo templado, con nubosidad variable y sin lluvias

La jornada de hoy se presenta estable en la capital jujeña, con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y probabilidad nula de precipitaciones durante todo el día.

Domingo, 12 de abril de 2026 07:49

Este domingo San Salvador de Jujuy presenta una jornada climática sin sobresaltos, ideal para actividades al aire libre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima se ubica en 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C en horas de la tarde.

Durante la mañana, el cielo se presenta algo nublado, con vientos leves del sector este que oscilan entre los 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial, con una rotación del viento al norte y similar intensidad, acompañando el momento de mayor temperatura del día.

Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y se espera un leve incremento en la intensidad del viento, que soplará desde el noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que la temperatura descenderá a unos 17°C.

En cuanto a las precipitaciones, el informe indica una probabilidad del 0% a lo largo de toda la jornada, lo que garantiza condiciones estables en toda la región. Tampoco existen alertas emitidas para la provincia.

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