EL CEC formalizó la asunción de sus nuevas autoridades

EMILIANO SAAVEDRA

En un acto realizado en la sede del gremio, el Centro de Empleados de Comercio de Jujuy llevó adelante la firma del acta de toma de posesión de los cargos electos, dando cumplimiento formal al proceso iniciado tras las elecciones celebradas el pasado 19 de febrero. De esta manera, quedaron oficialmente constituidas las nuevas autoridades que conducirán la institución en esta etapa.

La jornada marcó un momento significativo para la vida interna del gremio, con la asunción de la comisión directiva, junto a las distintas secretarías, delegados y vocales. El equipo está encabezado por el secretario general Miguel Mamaní, quien asumió el compromiso de continuar fortaleciendo el rol del sindicato en defensa de los trabajadores mercantiles de la provincia.

El acto contó con la certificación de la escribana Claudia Micaela Ortiz, quien dio fe de la legalidad del procedimiento, garantizando transparencia y legitimidad institucional. Asimismo, estuvo presente la Junta Electoral, integrada por Ariel Mamaní en carácter de presidente, junto a Carlos Andrade, Carlos Alarcón y Eliana Toro, quienes supervisaron el proceso eleccionario y su correspondiente formalización.

En este marco, desde la conducción destacaron que esta nueva etapa busca consolidar una organización sindical activa, participativa y cercana a las necesidades de sus afiliados. La renovación de autoridades representa, además, una oportunidad para profundizar políticas orientadas a mejorar las condiciones laborales, fortalecer la unidad del sector y ampliar los espacios de participación colectiva.

Durante su intervención, el secretario general Miguel Mamaní subrayó la importancia del compromiso de cada trabajador en la construcción de un gremio fuerte. "Hay que demostrar que el movimiento obrero está vivo en cada uno de nosotros, en la medida en que trabajemos para mejorar la calidad de vida de los empleados de comercio", expresó, remarcando el rol central de la organización en la defensa de derechos.

Desde el Centro de Empleados de Comercio reafirmaron que el desafío de la nueva conducción será sostener y ampliar los logros alcanzados, en un contexto que exige unidad, organización y firmeza en la representación gremial. En ese sentido, destacaron que el trabajo conjunto y la participación activa de los afiliados serán pilares fundamentales para afrontar los desafíos venideros.

El acto no solo formalizó la asunción de las nuevas autoridades, sino que también funcionó como un espacio de encuentro y reafirmación de los valores que históricamente han guiado al gremio: la solidaridad, la defensa de los derechos laborales y el compromiso con el bienestar de los trabajadores. Con esta nueva conducción, el sindicato inicia una etapa que busca consolidar su presencia y protagonismo en el ámbito laboral jujeño.