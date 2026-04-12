Jujuy promocionó su oferta turística en Paraguay

Con el objetivo de fortalecer el arribo de visitantes regionales, se concretó este viernes una exitosa jornada de oferta turística en la capital paraguaya. El encuentro permitió convocar a más de 180 agencias de viajes y presentar la diversidad cultural, destacando la conectividad que facilita la llegada del turista paraguayo hacia los paisajes jujeños durante todo el año.

Durante el evento, la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein, resaltó la importancia de la acción conjunta con el operador Audamar para comercializar el destino. "Nuestro objetivo es fortalecer los vínculos comerciales y brindar datos que faciliten la venta, asegurando que el agente paraguayo tenga las herramientas para ofrecer Jujuy como una opción competitiva", señaló la funcionaria tras la presentación especial.

La actividad en Paraguay, realizada junto a otros destinos nacionales y prestadores de servicios, permitió orientar la información hacia oportunidades de negocio sostenibles. Mediante estas presentaciones técnicas ante los profesionales locales, se busca potenciar la comercialización de los productos jujeños, reafirmando la presencia y el liderazgo de la provincia en el mercado del Cono Sur. Esta jornada forma parte de una línea de trabajo que busca consolidar el crecimiento del sector ante la demanda extranjera. Al integrar la propuesta con estrategias de venta directas y efectivas, se garantiza un posicionamiento sólido de los servicios turísticos y la diversidad cultural de la provincia, resaltando la identidad y el potencial de las cuatro regiones en el escenario regional.

También en Uruguay

Por otra parte, la provincia también participó del Visit Argentina Workshop de Montevideo, Uruguay, posicionando su oferta turística y diversidad cultural en el mercado internacional.

Al respecto, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, destacó que el mercado uruguayo es una prioridad por su cercanía y el perfil de consumo. "Notamos una demanda creciente por productos que combinen la sostenibilidad con la identidad, y ahí Jujuy saca una ventaja clara con su oferta turística y diversidad cultural", señaló el funcionario y agregó que el objetivo es que las agencias de Montevideo incluyan a la provincia no solo como un destino de paso, sino como el corazón de sus circuitos por el NOA.

El encuentro permitió que la delegación jujeña cerrara acuerdos de promoción que aseguran la llegada de visitantes durante todo el año.