Detenido tras atrincherarse en la vivienda de su madre

Los efectivos de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía irrumpieron en una vivienda para detener a un hombre que se había atrincherado, en el barrio Los Huaicos de la capital jujeña. El sospechoso se encontraba en la casa de su madre, violando una medida perimetral por violencia de género.

El hecho sucedió días pasados por la noche, en momentos que el sujeto arribó al inmueble de su progenitora en el mencionado sector barrial. Allí, tras vociferarle insultos, se atrincheró en una habitación del piso superior ante el pedido de la mujer para que se retire.

Al romper la perimetral que pesaba sobre él, la denunciante se comunicó con el Sistema 911. De esta manera, minutos más tarde se constituyó en el domicilio una comisión del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) para intervenir. Mientras, el sospechoso se encontraba en una actitud hostil hacia los agentes policiales, además de que aparentemente estaría bajo los efectos de alguna sustancia.

Por esa razón, alrededor de las 20.30 arribaron los negociadores para deponer la actitud del sujeto junto a personal especializado en violencia de género. Sin embargo, el intento de persuasión no tuvo éxito. Como consecuencia de la persistencia del inculpado, fue el momento que los uniformados del Ceop llevaron adelante el procedimiento. Así fue cómo con la autorización de la Fiscalía interviniente el equipo especializado irrumpió de manera sorpresiva en la habitación en la cual estaba atrincherado el hombre.

Esa rápida intervención policial permitió reducir y aprehender al individuo, sin que haya personas lesionadas. Tras esto, el detenido fue trasladado a la Seccional 49° para quedar a disposición de la Justicia jujeña por desobediencia judicial y violación de domicilio.