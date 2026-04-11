Siniestro vial en ruta 34 dejó tres heridos cerca del puente rio negro II

El siniestro se registró esta tarde sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del puente rio negro II, ubicado en el ingreso a la localidad de Chalicán.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 18:10, cuando efectivos de la Seccional N° 40 fueron alertados sobre una colisión entre dos vehículos en ese sector de la ruta.

Al llegar al lugar, el personal constató que los protagonistas del choque fueron una camioneta Renault Duster verde y un Volkswagen Suran rojo.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Duster, sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos y fue trasladado de urgencia al hospital "Paterson" de San Pedro.

En el mismo vehículo viajaban dos acompañantes que resultaron con lesiones leves y también fueron asistidas por personal del SAME.

También informaron que la conductora del Volkswagen Suran no presentó heridas. Además, se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial, Criminalística y efectivos policiales de la Unidad Regional 2 para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho.