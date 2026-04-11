Angine de Poitrine, la banda canadiense que revolucionó internet con su sonido experimental

El dúo canadiense Angine de Poitrine (angina de pecho) se transformó en uno de los fenómenos musicales más comentados de internet gracias a una propuesta que desafía cualquier clasificación tradicional y combina punk, math rock, microtonos y ritmos bailables.

Oriundos de Quebec, los músicos captaron la atención global por su estética excéntrica, sus presentaciones con máscaras y un sonido experimental que rápidamente se viralizó en redes sociales y plataformas de video.

El gran salto de popularidad llegó tras una actuación en la plataforma francesa KEXP, reconocida por difundir sesiones en vivo de artistas de todo el mundo. En apenas dos meses, la presentación del dúo superó las 8,4 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los videos musicales más comentados del circuito alternativo reciente.

Aunque su imagen fue el primer atractivo para muchos curiosos, fue su propuesta sonora la que terminó consolidando el fenómeno, atrapando tanto a oyentes como a músicos de renombre internacional.

Entre quienes destacaron su trabajo se encuentran Dave Grohl, quien afirmó que la banda le “voló la cabeza”, y el baterista argentino Fernando Samalea, que también elogió públicamente al grupo.

Formado en 2019, Angine de Poitrine comenzó a presentarse en vivo en 2023 y desde entonces no dejó de ganar notoriedad dentro de la escena alternativa global.

Con su flamante disco Vol. II, el dúo reafirma su lugar como una de las propuestas más originales y disruptivas del panorama musical actual.