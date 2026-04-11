Nueva amenaza de bomba en un vuelo: hubo demoras y cancelaciones

Un nuevo operativo de seguridad se desplegó este sábado en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán luego de que se registrara una amenaza de bomba en un vuelo con destino a Buenos Aires.

Según informó la aerolínea Flybondi, el episodio ocurrió en el vuelo FO5181, que debía despegar a las 13.25 desde Jujuy hacia la ciudad de Buenos Aires, cuando un pasajero realizó una amenaza de bomba antes de la partida.

Ante la situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, quedando el procedimiento a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Desde la compañía señalaron que trabajan de manera conjunta con las autoridades del Gobierno de Jujuy y los organismos competentes, al tiempo que remarcaron que se trata del segundo hecho de estas características registrado en las últimas 48 horas.

Como consecuencia del incidente, la operatoria aérea de la jornada se vio afectada con demoras y cancelaciones que impactaron en más de 1.200 pasajeros.

Asimismo, la empresa adelantó que evalúa impulsar acciones legales contra los eventuales responsables del hecho.

Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado quedó bajo la órbita de las autoridades competentes.

Comunicado de Flybondi

COMUNICADO

La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero.

Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación.

Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables.

Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes.