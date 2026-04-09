Mañana inicia “La Flor más Bella”

En la capital jujeña mañana se iniciará una nueva edición de la Exposición de Floricultura "La Flor más Bella", que este año celebrará su 16° edición, la cual se extenderá hasta el domingo 12, con entrada libre y gratuita. El encuentro se desarrollará de 8 a 21 en avenida 19 de Abril, entre Otero y Canónigo Gorriti, y promete una agenda capacitaciones y actividades para toda la familia.

Organizada por la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (Appojuy), junto al acompañamiento del municipio capitalino, el Concejo Deliberante y la Facultad de Ciencias Agrarias, la exposición busca visibilizar el trabajo de 46 familias dedicadas a la producción de plantas ornamentales, arbustos y especies para huerta.

"Como todos los años, queremos mostrar el trabajo que realizamos y, al mismo tiempo, agasajar a nuestros clientes y amigos que nos acompañan sábado a sábado en el Paseo de las Plantas", explicó Marcelo Rodríguez, integrante de la asociación organizadora.

En ese sentido, destacó que la propuesta no solo incluye la tradicional muestra y venta de plantas, sino también una variada programación de capacitaciones, charlas y espectáculos en vivo.

Uno de los ejes centrales será la capacitación, especialmente en el cuidado de plantas. Entre las actividades destacadas se encuentran talleres sobre control de plagas, como pulgones y cochinillas mediante métodos naturales, una temática muy demandada por el público. "Muchos nos consultan cómo mantener sus plantas saludables sin recurrir a pesticidas, por eso vamos a brindar herramientas prácticas con elementos que se pueden tener en casa", explicó Rodríguez.

El sábado se concentrará gran parte de las actividades formativas, con propuestas que abarcan desde el uso de extractos vegetales y plantas medicinales, hasta el cuidado de especies tropicales y frutales. También se dictará un taller de lombricultura doméstica, orientado a promover prácticas sustentables.

A esto se suma una de las charlas centrales del evento, a cargo de la especialista Celeste Iglesias junto a la paisajista Cecilia Nocera, quienes abordarán el diseño de espacios verdes desde una mirada de autosustentabilidad, invitando a repensar jardines y entornos urbanos.

Por la tarde, el arte también tendrá su espacio con un taller de arte floral, en el que los participantes podrán aprender técnicas básicas de armado y manipulación de flores y follaje. Además, se ofrecerá una propuesta de mindfulness en familia, orientada a fortalecer el vínculo con la naturaleza.

Además, el escenario principal contará con espectáculos musicales y culturales durante todo el fin de semana.