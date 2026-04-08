Podio de Luis Martínez en su regreso al Superbike

Luis Martínez tuvo un regreso soñado en el Campeonato Argentino de Velocidad. El piloto jujeño en la categoría senior quedó tercero durante la primera fecha desarrollada en el circuito de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

Y tuvieron que pasar dos años "para volver a recuperar a la gordita", contó ante El Tribuno de Jujuy el corredor del Superbike Argentino, ya que "en julio del 2024 se me rompió el motor de la moto, fui a correr una fecha un día que hizo 4 grados por la madrugada, y al parecer que el frío de la jornada que no pasó los 9 grados se resintió una pieza de una válvula y se rompió el motor", recordó.

Pero nunca se desanimó "desde ese momento comenzó todo un problema, porque desarmamos el motor, buscamos las piezas que se rompieron, no podía comprar todo junto así que tuvimos que ahorrar, comprar una parte, volver a ahorrar y volver a comprar lo que faltaba, y recién termine de armar la moto a fines del año pasado".

Sin embargo jamás bajó los brazos y sabía que iba a volver a correr "ahora justo se dio que comenzaba el campeonato el Superbike Argentino ya del año pasado se juntaron las dos últimas fechas con el Campeonato Chileno de Velocidad y este año se unieron y organizaron un torneo en conjunto, por lo que decidimos viajar".

Y la primera fecha fue en Termas tuvo más de 100 motos entre 50 argentinos, 50 chilenos, un nivel muy alto "por lo que decidí ir a probar la moto, entrenar y que se vaya aflojando porque dos años", apuntó Martínez.

Fue de a poco "el sábado por la mañana estuve mas suelto, con mayor velocidad y en el momento de la clasificación entré quinto, ahora hacen una carrera el sábado corta de seis vueltas le llaman la super pole, según como quedas clasificas el domingo, quedé tercero".

En la jornada del domingo se presentó un problema, la lluvia, ya que no estaba preparado para ese piso mojado "el domingo por la mañana amaneció lloviznando y no tenía cubierta de lluvia, estaba con las lisas, pero el pronostico decía que a las 13 paraba la lluvia y la final era a las 14.30, así que especulamos y justo esos 10, 20 minutos paró de llover y dije me la juego y veo que hace la moto en la vuelta previa, pero apenas salí y patinaba, pero largue bien y enseguida fui perdiendo un par de puestos y me mantuve, y cuando quedan un par de vueltas pensé en meterme en boxes, pero decidí terminar, llegué, me cambié y después me avisan que me esperaban en el pidió, el tercer lugar fue una sorpresa", relató "Lucho" Martínez.