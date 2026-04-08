Condenan a dos hombres por caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña

Dos hombres fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional por la caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña, en un fallo dictado por el Juzgado Ambiental.

La sentencia fue homologada el 7 de abril de 2026 por la jueza Laura Flores, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. Durante la audiencia intervino el fiscal Luis Miguel Cavanna, mientras que la defensa estuvo a cargo de Diego Yanicelli.

La investigación determinó que los hechos ocurrieron a comienzos de febrero de 2026 en la zona de Piscuno, donde los acusados persiguieron y mataron al menos nueve vicuñas, especie protegida, utilizando un arma de fuego calibre .22 y disparando desde un vehículo.

En los allanamientos realizados en Cieneguillas, se secuestraron cueros compatibles con vicuña, un arma de fuego, municiones, cuchillos y otros elementos vinculados a la actividad ilegal. También se halló otra arma oculta en un predio cercano.

Además de la pena condicional, la magistrada impuso medidas de reparación: los condenados deberán donar insumos médicos a los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas, y realizar aportes económicos destinados a campañas de concientización sobre la protección de la especie, a cargo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

En su fallo, la jueza remarcó la gravedad del hecho al señalar que la conducta afecta directamente a la preservación de la fauna silvestre, destacando que la vicuña es una especie emblemática de los ecosistemas altoandinos y protegida tanto por normativas nacionales como por acuerdos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

En Argentina, la conservación de la vicuña está respaldada por leyes específicas que prohíben su caza ilegal y regulan su aprovechamiento únicamente mediante esquila controlada en estado silvestre, con estrictos protocolos para garantizar su preservación.