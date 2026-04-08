La historia de Emiliano Martínez dará un nuevo paso fuera de la cancha con una película que lo tendrá como eje central en Netflix. Bajo el nombre Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, el proyecto propone reconstruir su camino con una narrativa distinta y buscará explorar tanto su costado humano como su crecimiento deportivo, hasta convertirse en referente de la Selección Argentina.

La nueva película sobre el Dibu Martínez que llega a Netflix

Se tratará de un recorrido íntimo y emocional por la vida del arquero, desde sus primeros pasos en Mar del Plata hasta su consolidación como figura clave del combinado nacional. El proyecto está escrito por Hernán Casciari, ilustrado por Ricardo Siri y dirigido por Gustavo Cova, combinando relatos reales con segmentos animados que aportan una mirada original.

La iniciativa fue presentada oficialmente en un evento donde la plataforma adelantó sus próximos estrenos. El film del Dibu se destaca por integrar material de archivo con testimonios exclusivos, lo que permitirá reconstruir momentos clave como su salida temprana a Europa, su crecimiento en el fútbol inglés y su papel decisivo en títulos recientes de la Selección. La idea es construir un relato que vaya más allá de lo deportivo.

El anuncio vino acompañado de una primera imagen que mezcla realidad e ilustración, un recurso que anticipa el tono narrativo. El arquero aparece con la camiseta de la Selección junto a su versión dibujada, reforzando ese cruce entre documental y arte que propone la película.

Aunque todavía no hay fecha confirmada, se espera que el estreno ocurra durante este año, en un contexto donde el interés por la figura del Dibu sigue en alza. Su historia, marcada por la perseverancia y momentos decisivos bajo los tres palos, lo convirtió en un símbolo para muchos chicos que hoy sueñan con ponerse los guantes.