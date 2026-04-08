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Miércoles de marcha de jubilados y de sesión en el Congreso

El proyecto de ley sobre los glaciares se está debatiendo en la Cámara de Diputados y el Gobierno busca su aprobación definitiva.

Miércoles, 08 de abril de 2026 17:27

Agentes de la Policía de la Ciudad  avanzaron contra los manifestantes  que se habían reunido en la  Avenida de Mayo y 9 de Julio  para ir al Congreso a protestar contra la reforma de la Ley Glaciar. 

En ese momento, antes de las 5 de la tarde , ecologistas y militantes  de diferentes organizaciones comenzaron a  reunirse y marcharon hacia la Plaza de los dos Congresos . Un grupo de agentes, junto con la policía motorizada y un camión cisterna, avanzaron sobre los manifestantes para conducirlos 700 metros hasta el Parlamento.

Hasta el momento, se ha registrado la detención de un activista  que participó en los disturbios en el centro de Buenos Aires, mientras que el proyecto promovido por el Gobierno sigue en debate.

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