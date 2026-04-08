Miércoles de marcha de jubilados y de sesión en el Congreso

Agentes de la Policía de la Ciudad avanzaron contra los manifestantes que se habían reunido en la Avenida de Mayo y 9 de Julio para ir al Congreso a protestar contra la reforma de la Ley Glaciar.

En ese momento, antes de las 5 de la tarde , ecologistas y militantes de diferentes organizaciones comenzaron a reunirse y marcharon hacia la Plaza de los dos Congresos . Un grupo de agentes, junto con la policía motorizada y un camión cisterna, avanzaron sobre los manifestantes para conducirlos 700 metros hasta el Parlamento.

Hasta el momento, se ha registrado la detención de un activista que participó en los disturbios en el centro de Buenos Aires, mientras que el proyecto promovido por el Gobierno sigue en debate.