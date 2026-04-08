El 90% de los títulos ya cuenta con validez nacional

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Dirección de Títulos, informó que la provincia regularizó más del 90% de los trámites de validez nacional de títulos de carreras de formación docente y formación técnica superior, ante la Dirección de Validez Nacional.

Cabe destacar que con la obtención de la validez nacional de Profesorados y Tecnicaturas Superiores se inicia el proceso de carga de las titulaciones por parte de las instituciones educativas en el sistema SisFet Web, lo que permitirá avanzar significativamente en la emisión de los títulos digitales.

Desde la Dirección de Títulos se destaca que estos resultados responden a un trabajo articulado con la Dirección de Educación Superior e Institutos de Educación Superior y a la modernización del sistema educativo mediante la implementación progresiva de la titulación digital.

El Ministerio de Educación reafirma así su compromiso con una gestión pública moderna, transparente y centrada en el egresado, consolidando un sistema de titulación que garantiza el acceso efectivo a derechos educativos en toda la provincia.