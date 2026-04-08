La Legislatura realizará una doble sesión este jueves

La Cámara de Diputados de Jujuy llevará adelante este jueves 9 de abril una doble jornada legislativa, tras la convocatoria realizada por la Comisión de Labor Parlamentaria. La actividad iniciará a las 10:00 con el desarrollo de la primera sesión especial del año, seguida por la tercera sesión ordinaria prevista para las 10:30, contando con la participación de las autoridades de la Legislatura y los presidentes de los diversos bloques.

Durante los encuentros, el cuerpo legislativo tiene previsto tratar los pliegos para prestar acuerdo a las designaciones de nuevos funcionarios en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Asimismo, la agenda parlamentaria incluirá el ingreso formal y el debate de diversos proyectos de ley, resolución y declaración que fueron presentados recientemente por los legisladores.