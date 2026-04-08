Proyecto "Abraza Más"

La promo 26 y alumnos de 4to año del Colegio Evangélico Cristo Rey se preparan para llevar adelante una jornada solidaria el próximo 17 de abril en el Hogar San Antonio. Bajo el nombre "Abraza Más", los chicos buscan estar cerca de los abuelos, llevándoles cosas que necesitan y, sobre todo, compartiendo un momento de fe y alegría con ellos.

En diálogo con nuestro medio, las alumnas Samira Largo y Mia Villalba explicaron que el objetivo central es tender una mano en tiempos difíciles. "Hacemos estos proyectos para ayudar a las personas; siempre viene bien dar una mano y que la ayuda salga del corazón, porque sentimos que hay mucha gente en necesidad", expresó Samira.

Los estudiantes de la Promo 2026 han organizado una tarde de juegos de mesa, ajedrez y cartas, acompañada de una merienda especial con preparaciones dulces elaboradas por ellos mismos.

Al respecto, Samira destacó el valor emocional del proyecto: "El nombre es Abraza Más porque buscamos abrazar no solo físicamente, sino desde el corazón y con nuestras acciones".

Cómo colaborar

Para concretar la visita, los jóvenes solicitan la colaboración de la comunidad con los siguientes elementos de primera necesidad para el hogar: Vitina, azúcar, edulcorante, yerba, té y mate cocido. Mantas, acolchados y sábanas (elementos de mayor urgencia para la institución). LAs donaciones serán recibidas directamente en el Colegio Cristo Rey, ubicado en Belgrano y Senador Pérez, de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 18:30.

Dada la impronta cristiana de la institución, el proyecto trasciende lo material. Mia Villalba citó el pasaje bíblico de Hebreos 13:16 "No se olviden de hacer el bien y de ayudar a otros" para explicar la motivación del grupo: "No solo queremos ayudar con la necesidad material, sino también llevar una palabra de fe y compartir el evangelio, que es lo que Dios nos manda".

Finalmente, las alumnas resaltaron que esta labor fortaleció la unión de la promoción, contando con el apoyo constante de directivos y profesores para acomapañar a quienes más lo necesitan.