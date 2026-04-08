Regresaron las "Águilas"

Las Águilas Hándbol retomaron los entrenamientos. Luego de una pausa de un par de años, refrotaron el elenco en Libertador General San Martín en las instalaciones del Complejo Deportivo de la escuela Técnica desde las 19 los lunes, miércoles y viernes.

"Muy contentos, era algo que esperábamos, poder reflotar el equipo de balonmano de Libertador, la idea es poder contar con todas las categorías, desde las formativas hasta los mayores", le contó a diario El Tribuno de Jujuy Alina Córdoba.

Una de las entrenadoras, junto a Tomás Torres, destacó que Las Águilas Hándbol "cuenta con una importante trayectoria, estuvimos compitiendo en torneos nacionales e internacionales, por lo que regresamos con todo".

La idea es "sumar a todos los amantes del hándbol, que se animen a partir de los 10 años, jóvenes y adultos tanto en la rama masculina como femenina".

Alina Córdoba remarcó que "una vez que terminemos de conformar todas las categorías, vamos a sumarnos a las filas de la Federación Jujeña de Hándbol, el poder viajar, competir con otros clubes sabemos que será costoso, pero nos va a permitir tener ritmo de competencia, saber como es la evolución de las categorías".

La entrenadora, una amante del balonmano, recordó que "con los juveniles fuimos a Mar del Plata luego de ganar la instancia provincial de los Juegos Evita, pasamos a la final nacional, teníamos un buen grupo de competencia".

En Libertador, el hándbol tiene muchos adeptos "es una disciplina que sale de lo tradicional como ser fútbol, básquet, vóley, llamo mucho la atención y las chicas, los chicos se sumaron a los entrenamientos, se animaron, ahora queremos recuperar esos grupos".

En cuanto a la modalidad, comentó que "será en indoor y de playa, son dos formas que gustan y mucho a los chicos, muy exigente en cuanto al aspecto físico, pero confiamos que vamos a volver a ser protagonistas, salir a competir y llevar el nombre de Jujuy a lo más alto".

Los interesados en sumarse a las filas de Las Águilas pueden contactarse al teléfono de Alina Córdoba, al 3886-526096, o al del entrenador Tomás Torres, 388505783.

"No hace falta que tengan conocimientos básicos del hándbol, simplemente quieran aprender una nueva disciplina, entrenar, o si bien ya jugaron también que se lleguen hasta el Complejo Deportivo de la escuela Técnica, aquí vamos a estar para crecer todos juntos", finalizó la entrenadora Alina Córdoba.