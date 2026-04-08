Jujuy Básquet juega el cuarto punto ante Villa

Jujuy Básquet buscará cerrar hoy la serie ante Villa San Martín en Chaco. Desde las 21.30 vuelven a verse las caras luego de lo que fue la victoria del martes por la noche 65 a 59.

El partido comenzó jugándose rápidamente de manera muy intensa, donde ambos equipos no se regalaron ni un solo centímetro y solamente las individualidades fueron lo que sobresalieron en los primeros minutos, teniendo Villa San Martín en Favio Vieta y Elián Centeno las mejores armas en ataque, ante un Jujuy Básquet que encontró en la talla física en la zona pintada y con resultados de Andry Grystak lo más claro (7-9).

Sin embargo los minutos fueron pasando y la visita fue mejorando con Ramiro Stehli a la cabeza y su jerarquía en ataque. Y en el cierre de los primeros diez se vio a dos equipos intensos pero desordenados, pero dentro de esa falencia, ambos equipos tuvieron algunas corajeadas que por momentos levantaron al juego; primer cuarto con score igualado en 21.

En el segundo cuarto el que arrancó mejor fue Villa San Martín, donde Favio Vieta manejó los hilos del equipo y los aportes muy interesantes y efectivos de Emir Pérez barrios le dieron al equipo una clara ventaja en los primeros minutos para entusiasmar 30-22. Los minutos fueron corriendo y las cosas volvieron a emparejarse, a tal punto que los jujeños con Ramiro Stehli igualaron en 34 para luego cerrar en 38-36.

En el tercer cuarto las cosas se jugaron muy intensas y desprolijas, con poca efectividad y pérdidas en los primeros minutos. Pero a medida que fueron pasando los minutos, ninguno de los dos elencos tuvo una superioridad clara sobre el otro. Pero llegó el cierre del tercer cuarto y alguna que otra corajeada de Bruno Conti le permitió a la visita tomar una pequeña ventaja de 49 a 51.

Y en el último cuarto las cosas continuaron siendo muy intensas y parejas, donde el nerviosismo en ambos equipos jugó un papel fundamental, sumado al público que también le dio su condimento. Y en la recta final Villa San Martín se quedó sin gol y Jujuy Básquet supo manejar los tiempos y jugar con el nerviosismo de los locales, para llevarse un partido muy parejo por 59 a 65 y dejando la serie de Reclasificación 2 a 1 para los jujeños.