“Estamos evaluando rescindir el contrato”, dijo el presidente de Gimnasia tras el hecho en el aeropuerto

Durante la tarde de este sábado, el Aeropuerto Dr. Horacio Guzmán se vio nuevamente afectado por un operativo de emergencia ante una supuesta amenaza de bomba ocurrida en el interior de un avión. El hecho tuvo lugar cerca de las 14:00, cuando pasajeros y el plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se encontraba a bordo de un vuelo de línea para viajar a Buenos Aires.

A raíz del suceso, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) procedió a la evacuación inmediata de todos los pasajeros y del personal del aeropuerto como medida de prevención. Durante el operativo, el jugador Emiliano Endrizzi fue identificado como el principal involucrado, detenido y retirado del avión bajo custodia. En redes sociales se viralizó rápidamente el video en donde se observa al jugador siendo escoltado por las autoridades mientras se encontraba esposado.

Tras las inspecciones correspondientes, las autoridades descartaron la presencia de explosivos. Sin embargo, la logística del viaje se vio seriamente alterada, reprogramándose la partida del vuelo para las 20:00.

El presidente del club, Walter Morales, manifestó declaraciones a radio "La Red" de Buenos Aires, su malestar por lo ocurrido y adelantó que la dirigencia evalúa rescindir el contrato del futbolista involucrado. "Estamos evaluando rescindir el contrato a Endrizzi", adelantó, y agregó: "Estamos tratando de resolver la situación y salvaguardar el nombre de Gimnasia. El jugador estaba en horario de trabajo representando a una institución importante".

Comunicado Oficial de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

"El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa que, en ocasión del vuelo de la empresa Flybondi que debía trasladar al plantel profesional a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del encuentro a disputarse el día domingo frente a Agropecuario de Carlos Casares, se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria ante una situación ocurrida en el interior de la aeronave.

En virtud de ello, tomaron intervención las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en el ámbito de la aviación civil, en coordinación con los organismos correspondientes. Actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido.