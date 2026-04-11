Vecinos redujeron a un ladrón dentro de un auto

Efectivos de la Infantería UR-8 detuvieron a un hombre de 32 años que había sido reducido por vecinos tras intentar robar el equipo de música de un automóvil estacionado frente a la Plaza San Martín, el Palpalá.

El delincuente forzó la puerta de un Volkswagen Golf para sustraer el estéreo, pero fue sorprendido por los ciudadanos de la zona de calle Portugal, quienes impidieron su fuga hasta la llegada inmediata del personal policial que patrullaba el sector.

Al realizar la requisa, los uniformados descubrieron que el sujeto ocultaba en su mochila tres equipos de música de distintas marcas y diversas herramientas de corte, entre ellas cuchillos y pinzas utilizadas para violentar vehículos.

El sospechoso, con domicilio en Alto Comedero, fue trasladado a la Seccional 23 y quedó a disposición de la justicia, mientras se investiga la procedencia de los demás equipos electrónicos secuestrados.