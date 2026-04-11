Retiro de sacerdotes en Salta

Hasta ayer 66 sacerdotes de las Diócesis de Jujuy y Orán y de las Prelaturas de Cafayate y Humahuaca participaron del Retiro Espiritual Anual del Clero en la casa de retiros San Juan XXIII de la ciudad de Salta. También estuvieron los obispos Daniel Fernández (Jujuy), Luis Scozzina y Claudio Castricone (Orán), Félix Paredes (Humahuaca) y Darío Quintana (Cafayate).

Los días de silencio, oración y reflexión de la Palabra, en un clima fraterno; contaron con la dirección de monseñor Oscar Ojea, obispo emérito de San Isidro.

En la víspera se celebraron los 65 años de la creación de la Diócesis de Orán junto con el nombramiento como obispo coadjutor de monseñor Claudio Castricone -hasta ahora obispo auxiliar-, por parte del Papa León XIV ante la proximidad del cumpleaños 75 del obispo Scozzina que indica su retiro. La designación de un Coadjutor es un signo de continuidad y transición organizada. La misa final la presidió el arzobispo de Salta Mario Cargnello.

Desde hace cuatro años, como fruto de la beatificación de los mártires del Zenta, se realiza este retiro interdiocesano, con mucho fruto de fraternidad entre los asistentes.

Los pastores de la región fueron los encargados de predicar las jornadas, que resultaron ser un bálsamo enriquecedor para el ministerio de los sacerdotes, así que regresan a sus comunidades con el corazón encendido y la fe renovada para seguir sirviendo al Pueblo de Dios.

Debido a este retiro durante la semana los fieles jujeños oraron por los sacerdotes diocesanos para que el Señor renueve sus corazones, fortalezca su vocación y los sostenga en su entrega generosa al servicio del Pueblo de Dios.