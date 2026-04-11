Teatro comunitario, propuesta para fortalecer el tejido social

La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la comuna capitalina, invita a participar del Taller de Teatro Comunitario que dará inicio el 27 de abril, en el Nido Cuyaya, ubicado en Vélez Sársfield esquina Santa Fe.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy es pionera a nivel provincial por generar esta propuesta desde la comuna.

El taller se desarrollará los lunes de 9 a 11 y propone trabajar la creatividad, la participación y el encuentro comunitario mediante actividades teatrales pensadas especialmente para personas adultas

Pionera

El teatro comunitario es una práctica artística donde vecinos no profesionales crean sus propias obras, buscando la transformación social, la puesta en valor de la memoria local y el fortalecimiento de la identidad barrial.

El programa de Teatro Comunitario es un orgullo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, impulsado por la Intendencia y llevado a cabo por la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Cultura. Nació en el año 2022, sostenido por apasionados docentes y profesionales del teatro que ofrecen un espacio seguro y cálido.

Si bien no es una actividad novedosa en el país, la Municipalidad capitalina fue pionera en la provincia y cada vez, son más los espacios comunales, vecinales, autogestivos que se suman a esta propuesta principalmente dirigida a jóvenes, adultos y adultos mayores.

Los espacios

En capital, se realiza talleres de teatro comunitario en los centros culturales "Éxodo Jujeño", "Héctor Tizón" y "Jorge Accame".

En otras localidades se desarrollan en el Teatro Estación Perico, en la Biblioteca "Coronel Hilarión de la Quintana" de San Antonio, Warkusuy Artes del Movimiento en Humahuaca, en el Espacio Cultural Red Mote en Tilcara; también en el Salón de Teatro municipal de La Quiaca, entre otros.