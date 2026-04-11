Seguirán operativos de descacharrado en capital

En la ciudad capital, el Ministerio de Salud llevará adelante recorridos programados entre el 13 y el 17 del corriente en distintos sectores priorizados según la vigilancia epidemiológica. Estas intervenciones incluyen el retiro de potenciales criaderos, la sensibilización puerta a puerta y acciones de promoción para interrumpir la reproducción del mosquito transmisor.

De manera complementaria, el despliegue técnico-sanitario se articula con el monitoreo territorial, la planificación focalizada y la vigilancia epidemiológica permanente para la detección temprana de cuadros febriles, destacando el rol activo de vecinos y vecinas en el cuidado de la salud comunitaria.

Se detalló que el lunes el operativo se cumplirá en zona del Caps Eva Perón del barrio 370 Viviendas (Alto Comedero), el 14/4 Caps Victoria Cruz del sector 30 Hectáreas (Alto Comedero), 15/4 APS Hospital Snopek sector B6 (Alto Comedero), 16/4 Caps René Favaloro de Tupac Amaru (Alto Comedero) y 17/4 Caps San Francisco de Álava - barrio homónimo. Las tareas inician a las 8.30 en cada sector, con equipos conformados por agentes sanitarios y personal de salud que trabajan en terreno de manera coordinada.

Asimismo, la estrategia se replica en toda la provincia mediante un trabajo articulado con municipios, fortaleciendo la prevención del dengue, zika y chikungunya con acciones sostenidas de descacharrado, vigilancia y educación sanitaria. Desde Salud se recordó que el compromiso de la comunidad es fundamental en eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y alrededores, y permitir el ingreso de los equipos de salud.