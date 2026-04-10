Murió tras intentar cruzar una ruta y ser atropellado

Un siniestro vial dejó como saldo a una víctima fatal en la ciudad de Perico, donde un hombre (60) murió al intentar cruzar la ruta nacional N°66 y ser atropellado por una camioneta. Además, el conductor de un automóvil no logró eludir el rodado de mayor porte, lo chocó y tuvo que ser hospitalizado.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró ayer alrededor de las 7.20 sobre un tramo de la ruta nacional N°66, en sentido norte-sur, a la altura de la finca El Pongo.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 60 años intentó cruzar de lado y por razones que aún son materia de investigación, fue atropellado por una camioneta Jeep Cherokee.

Asimismo, el conductor de un automóvil Chery, que se desplazaba en el mismo sentido, no logró eludir al rodado de mayor porte y lo chocó en la parte trasera.

Los testigos alertaron de manera inmediata a las autoridades y personal del Same se constituyó en el lugar, donde constató que el transeúnte carecía de signos vitales.

Posteriormente, tras un examen cadavérico por parte de un médico de la Policía, se estableció que el deceso de la víctima se debió a un traumatismo encéfalo craneal grave. Personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del nosocomio local.

Por su parte, el conductor del automóvil fue asistido por los paramédicos y debido a las lesiones tuvo que ser trasladado al hospital "Arturo Zabala".

Personal de Seguridad Vial intervino en el ordenamiento del tránsito y practicó pruebas de alcoholemia a los conductores involucrados, las cuales arrojaron resultados negativos.

Producto del incidente, hubo corte total en dicho tramo de la ruta, que provocó un gran embotellamiento.

Los efectivos del departamento de Criminalística, en tanto, realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del incidente.

Finalmente, los vehículos protagonistas fueron secuestrados y las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal policial de la Seccional 21°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.