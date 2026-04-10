Pérez elogió ejecución del Proyecto Matteo

La intendente de Tilcara, Sonia Pérez confirmó su presencia el próximo miércoles a las 10 en el Ministerio de Educación de Jujuy, donde participará en el acto protocolar de encuentro y formalización del Proyecto Matteo Jujuy (Monitoreo automático del tiempo en la tropósfera en escuelas y organismos).

Su aplicación en establecimientos secundarios proyecta nuevas acciones para su fortalecimiento durante el ciclo lectivo en curso.

Pérez destacó la importancia en construir propuestas que acompañen a las instituciones desde los primeros años, promoviendo entornos escolares más saludables y cuidados.

El Proyecto Matteo es una iniciativa educativa, científica y de extensión que se implementa en instituciones de gestión pública y privada de todos los niveles y modalidades.

A través de la instalación de estaciones automáticas de medición, se monitorean variables meteorológicas en tiempo real, permitiendo trabajar pedagógicamente el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos hídricos, fortaleciendo el aprendizaje científico desde edades tempranas.