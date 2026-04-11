Triunfazo del "pirata"

Triunfo y homenaje del "pirata". Atlético Palpalá ayer de local logró su primer victoria en el Torneo Apertura al vencer por 2 a 0 a General Lavalle donde además se concretó el acto inaugural por el certamen que lleva el nombre de Jesús "Gringo" Flores, un legendario dirigente palpaleño que dio la vida por el club liguista.

Por la 3° fecha supo recuperarse tras la derrota ante Los Perales y con goles de Juan Villarreal y Ariel Lamas, ambos en el complemento, sellaron el triunfo y desataron la alegría del combinado dirigido por Alejandro Velázquez y sus hinchas. La primera mitad fue luchada y pareja, sin un dominador absoluto, pero en la segunda parte el dueño de casa sacó ventaja y aprovechó los espacios, pero al final se retrasó y el arquero Basualdo terminó salvando el descuento del "general" que se quedó con las manos vacías.

Además ayer en "La Tablada", Palermo y Gorriti empataron 3 a 3 en un cotejo lleno de emociones y expulsiones. En el "canario" anotaron Facundo González, Arnaldo Casimiro y Matías Guananja. En el "diablo", anotaron Joaquín Cook dos veces y el otro fue de Germán Romay. Mientras que en el "Líbero Bravo", San Francisco y Ciudad de Nieva igualaron 2 a 2. Las conquistas del "santo" fueron de Fabricio Fernández y Julio Di Leo y para el "león" marcaron Joel Gago y Gonzalo Flores.

Hoy sigue la instancia en "La Tablada" El Cruce vs Luján en femenino a las 19 y en masculino a las 21. El domingo en el "Líbero Brabo" Alberdi vs Gimnasia en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. En Perico, Talleres vs Cuyaya en femenino a las 16 y en masculino a las 18. En "La Tablada" La Viña vs Comercio a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino.