Estafas prendarias: el abogado de un banco fue denunciado

La causa por la megaestafa a través de créditos prendarios de una entidad bancaria, que cuenta con más de 35 jujeños que resultaron damnificados, suma un nuevo escándalo, luego de que los querellantes denunciaran al abogado del bancopresentar un poder inexistente como apoderado.

El expediente judicial investiga el desfalco de más de mil quinientos millones de pesos, en el que se estima que los damnificados son casi 40 personas, que fueron estafados con la compra de un vehículo que oscila entre los 40 y 60 millones de pesos.

Una investigación de El Tribuno de Jujuy, que empezó en el mes de junio del año pasado, permitió llegar a tres hombres que se hacían pasar por gestores, que captaban a personas mediante engaños, quienes ofrecían una cantidad de dinero a cambio de la firma de sus víctimas y usaban su identificación para solicitar un crédito prendario a través del banco Santander, para la compra de un vehículo 0 kilómetro.

Como el trámite en ese entonces se realizaba solamente vía online, los mismos falsos gestores armaban las carpetas de solicitud y una vez que la entidad bancaria los aprobaba, con la presunta complicidad de empleados de la sucursal en nuestra provincia, retiraban el vehículo de una concesionaria y los vendían en otra provincia.

A más de diez meses de la investigación, la causa parece estar estancada y suma un nuevo capítulo, donde se podría solicitar la nulidad de lo actuado hasta el momento, por parte de la defensa, que recientemente fue acusada y denunciada por la presunta autoría de "falsedad ideológica".

En la demanda penal que ingresó al Ministerio Público de la Acusación, la parte querellante acusa al abogado defensor de la entidad bancaria, por presentarse ante la Justicia con un poder inexistente, donde figuraba ser abogado apoderado del banco Santander Rio SA de la Plata, entidad que con ese nombre ya no existe más.

La querella planteó la nulidad de todo lo presentado por el abogado cuestionado, quien ante el juez asumió su equivocación.

La duda está planteada, porque el mismo letrado, en un reciente juicio de desalojo que fue querellante el banco, sí había utilizado correctamente este poder, y es aquí para los denunciantes donde se materializa la presunta autoría del delito de falsedad ideológica por instrumento público en concurso real.

Es que es necesario entender, que al presentar un poder de una persona jurídica inexistente, toda sanción penal de suspensión del banco Santander, para operar en plaza o aplicarle una multa acorde al tipo de delito que se está denunciando, cuyo monto supera ampliamente los mil quinientos millones de pesos, se estaría desviando arteramente la decisión que pudiera tomar el Juzgado.

A causa del expediente judicial que investiga la Justicia jujeña, desde la entidad bancaria restringieron el trámite vía online y trataron de solucionar el sistema de seguridad de la página virtual. Además llegaron a nuestra provincia tres auditores, para tomar conocimiento el modus operandi y en un momento se había dejado cesante a por lo menos tres empleados de la sección Jujuy.

Una fuente cercana al caso, le confió a nuestro diario que en los próximos días podría haber novedades respecto a los elementos de pruebas que la querella había solicitado incorporar a la investigación y podrían producirse una serie de medidas judiciales.