“Peregrino” presentará Tomás Lipán en Buenos Aires

“Peregrino” se denomina el espectáculo que presentará el reconocido folclorista purmamarqueño Tomás Lipán en Buenos Aires.

La cita será el 14 de este mes cuando la musicalidad de los paisajes del norte argentino, impregnen de emociones a los espectadores del sur del país.

La propuesta se sentirá con todos los sentidos en el café Berlín que brindará un concierto donde las emociones fluirán en torno al sentimiento del artista por su tierra. De esta manera, desfilarán en vivo bailecitos, chacareras, zambas, cuecas y canciones que llevarán el sello de uno de los referentes más importantes de Jujuy. Dueño de una voz con la fuerza de los cerros, realizó seis trabajos discográficos; todos en forma independiente, llegando a escenarios de todo el mundo donde los espectadores vibraron con su arte musical quebradeño con alma genuina.