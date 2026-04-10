Pavimentarán la avenida León Gieco en La Quiaca

Anunciaron la pavimentación de la principal arteria en la ruta provincial 5, avenida León Gieco, en La Quiaca, una obra trascendente para mejorar la transitabilidad en uno de los sectores más poblados de la ciudad.

La Municipalidad de La Quiaca, con esta obra, busca optimizar la circulación, conectividad y seguridad vial en la zona, marcando un avance en infraestructura.

El anuncio fue realizado por el intendente Dante Velázquez, quien señaló que la ejecución contempla 3.900 metros cuadrados de asfalto sobre la mencionada avenida, nueva iluminación y la recuperación de espacios públicos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el mandatario quiaqueño dijo en una primera parte: "Por años fue definido por los vecinos como la avenida de la desidia y la postergación, finalmente verá el progreso".

También señaló el jefe comunal que "la avenida León Gieco es un sector estratégico que conecta a la Escuela Primaria N° 463 "Jesús Olmedo" y sirve de corredor principal para el transporte urbano de pasajeros".

Asimismo, hizo hincapié que en gestiones anteriores recibieron los fondos nacionales destinados a esta obra, y que fueron devueltos.

"Alguien no entendió que los fondos son para el progreso de La Quiaca y no para beneficio personal", agregó al respecto. Al tiempo de señalar que los trabajos se iban a iniciar en la presente semana, Velázquez agregó que "estimamos que a fin de mes podremos entregar la obra a los vecinos".

Ambicioso proyecto

PANORÁMICA | LA AVENIDA SIRVE DE CORREDOR PRINCIPAL PARA EL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DE LA QUIACA.

Por su parte Emanuel Churquina, secretario de Obras Públicas del municipio fronterizo, detalló que la pavimentación será de 3.900 metros cuadrados de asfalto en frío, y que se mejorará la Iluminación con el recambio total de luminarias para mayor seguridad.

Además habrá otras obras complementarias, como construcción de cordón cuneta y corrección de badenes. Y la recuperación de espacios públicos, con la intervención en predios aledaños para crear un polideportivo de uso múltiple.

De esta manera, la comuna quiaqueña ejecutará un proyecto ambicioso, que promete mejorar la transitabilidad en una importante arteria que separa los populosos barrios de la ruta provincial 5 con el centro local.

Primer enlace

En cuanto a la importancia de obra, Dante Velázquez señaló que "es una obra muy anhelada, necesaria y fundamental para nuestra ciudad y la zona, porque es la primera etapa del enlace con otros sectores barriales y permitirá ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial".

Por último, el intendente quiaqueño manifestó: "Les pido a los vecinos de este sector que tengan paciencia, porque es una obra que también los beneficiará. Tenemos que trabajar en la nivelación del suelo y otras labores complementarias. Ya estaremos informando sobre el desvío del tránsito de vehículos hacia otras calles, los impuestos del contribuyente se vuelcan en obras concretas", destacó para concluir.