Municipio humahuaqueño mejoró el camino a Cuchillaco

Personal de la Secretaría del Interior y Comunidades originarias, del municipio de Humahuaca, entre el miércoles y ayer se ocupó de refaccionar íntegramente el camino a la capilla de Chuchillaco, unos 24 kilómetros, hacia donde hoy se peregrinará para reencontrarse con la Virgen de Copacabana.

Una cuadrilla integrada por 6 trabajadores partió a las 7 desde el municipio en vehículo hasta abra Colorada y desde allí se ocupó de la reparación utilizando únicamente pico y pala cubriendo los 7 kilómetros de distancia.

Desde Cuchillaco donde está la capilla que protege a la sagrada imagen, refaccionaron los 2 kilómetros que los une al cerro de la cruz mayor hacia donde hoy a las 15 se realizará una procesión.

El jueves, a las 8, partió una segunda cuadrilla de seis trabajadores hacia el paraje Aguas Blancas (a unos 7 kilómetros antes de llegar a Abra Colorada y a 10 kilómetros de Humahuaca), desde donde se ocuparon de mejorar el camino, retirando piedras, emparejando el terreno, podando churquis y recolectan residuos.

Debido a las pésimas condiciones que presentaba el camino en ese tramo por acción de las precipitaciones de la temporada pasada, la cuadrilla no pudo concluir el trabajo, por lo que ayer un tercer grupo de trabajadores se trasladó hasta ese sector para finalizar los trabajos.

Hoy a las 5 la intendente Karina Paniagua peregrinará hasta Cuchillaco llevando colaboración para los esclavos de la Virgen que mañana llegará a Humahuaca.