Pesar por fallecimiento de Samuel Méndez

Mañana desde las 10 en el Tinglado de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes se realizará una ceremonia de despedida y homenaje al gran Shifu Samuel Méndez. El reconocido entrenador falleció días pasados enlutando al deporte jujeño.

Titular y creador de la escuela Shaolin Long Chuan Kung Fu, un amante de las artes marciales, fue V dan en kung fu, por lo que dejó una huella imborrable en la comunidad en general, como así también a sus alumnos, exalumnos, instructores, profesores y representantes de distintas escuelas de artes marciales, familiares, amigos, excompañeros de escuela, compañeros de trabajo, vecinos, colegas de sus diferentes trabajos.

Por lo que se invita a la ceremonia de despedida en lo que será un encuentro con un profundo sentido espiritual, simbólico y comunitario, y se realizará en el marco del protocolo y las tradiciones de la escuela, con el objetivo de rendir homenaje a quien en vida fuera maestro, guía y referente para numerosas generaciones de practicantes de kung fu y artes marciales.

El querido shifu Samuel Méndez, supo cosechar amistades, pero principalmente con esa pasión que lo caracterizaba enseñó su arte marcial hasta crear la Escuela Shaolin Long Chuan Kung Fu que con el correr de los años fue la anfitriona de importantes torneos en nuestra provincia.

El reconocido entrenador fue campeón Mundial y representó a la Argentina en varios países durante importantes certámenes. Será recordado por todos los que alguna vez lo conocieron, ya que fue una persona bondadosa.

Sin dudas, su reciente partida dejó un hondo pesar en la comunidad en general, pero vivirá por siempre en el recuerdo del deporte jujeño.