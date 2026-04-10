Prórroga para el pago anual anticipado de impuestos

La Municipalidad de Palpalá informó que el descuento por Pago Anual Anticipado se prorrogó hasta el 30 de este mes, inclusive. Para mayores detalles, los contribuyentes deberán dirigirse a la Dirección de Rentas, ubicada en el Centro Cívico, de lunes a viernes de 7 a 13.

Se destacó que este sistema permite acceder a descuentos que van del 20 hasta el 30 por ciento, según la situación impositiva particular de cada vecino y su historial de pago. Los tributos incluidos en este régimen abarcan los sectores de comercio, inmueble, automotor y plataforma. Asimismo, se establece únicamente la aceptación de tarjetas bancarizadas Visa Macro como modalidad de pago, con la posibilidad de realizar hasta tres cuotas sin interés, gracias a la promoción del Banco Macro.

Inglés básico

Por otro lado, la Municipalidad de Palpalá comunicó que se inscribe para el curso de inglés básico, destinado a adolescentes, jóvenes y adultos. Las clases se dictarán los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10.30 y de 10.30 a 12. El curso es gratuito y cuenta con un cupo limitado de 50 vacantes distribuidas en dos turnos.

Las inscripciones se realizan en el Punto Digital del Centro Cívico, en el horario de 7 a 13 y de 13.30 a 19. Los interesados deberán ser mayores de 16 años y presentar fotocopia del DNI.