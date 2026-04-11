Tres personas rescatadas en operativos sanitarios de alta montaña en la Quebrada

La Unidad Regional N° 3 concretó en los últimos días dos grandes operativos sanitarios en zonas rurales y de alta montaña de la Quebrada de Humahuaca, logrando rescatar y asistir a tres personas en los parajes El Durazno, Punta Corral y Tunalito.

El primer despliegue tuvo lugar el pasado 6 de abril. Una comitiva integrada por personal policial, bomberos y agentes sanitarios partió desde la ciudad de Tilcara hacia parajes de difícil acceso, combinando desplazamiento vehicular con largas caminatas por senderos montañosos. Tras varias horas de recorrido, hallaron a una persona mayor de edad con un cuadro de deshidratación y debilidad generalizada que le impedía movilizarse por sus propios medios. El equipo le brindó asistencia primaria, logró estabilizarlo y lo trasladó a fuerza de brazos, sorteando la dificultad del terreno. El operativo culminó con su traslado exitoso al Hospital Salvador Mazza de Tilcara, donde quedó bajo atención médica.

Entre los días 9 y 10 de abril, se desplegó un nuevo operativo sanitario en sectores de altura. En Punta Corral, los equipos asistieron a una persona que presentaba síntomas compatibles con agotamiento físico, descompensación y malestar general producto de largas caminatas en zonas de montaña. Personal del SAME le brindó las primeras asistencias y posteriormente la trasladó hacia una zona segura.

Otra intervención positiva tuvo lugar en la localidad de Tunalito, donde personal policial y bomberos colaboraron en el ascenso a pie por senderos dificultosos para asistir a una persona descompensada durante el recorrido. Luego de recibir las primeras atenciones médicas, fue derivada al Hospital de Maimará.

El despliegue de estos complejos operativos estuvo a cargo de un equipo multidisciplinar compuesto por efectivos del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana N° 3, personal de Comisarías jurisdiccionales, Bomberos de la Policía UR3, Bomberos Voluntarios de Maimará y equipos del sistema de salud.