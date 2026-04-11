Sábado gris: continúa el tiempo inestable y las lloviznas

San Salvador de Jujuy inició este sábado con una temperatura mínima de 11°C y cielo completamente cubierto.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la humedad se sitúa en el 99%, acompañada de lloviznas débiles que redujeron la visibilidad a 6 km en las primeras horas del día.

Los vientos soplan desde el sector este a una velocidad de 4 km/h.

Para la tarde, se prevé que la temperatura máxima alcance los 18°C. El reporte oficial indica que la inestabilidad persistirá con probabilidades de lluvias débiles de hasta el 80% en algunos sectores de los valles.

El viento rotará hacia el sur, con ráfagas leves de entre 8 y 29 kilómetros por hora, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.

Hacia la noche, el termómetro descenderá a los 14°C y las precipitaciones podrían acumular hasta 1.6 mm al finalizar la jornada.