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El Rey y Los Intersindicales

Todo el universo sonoro junto a El Rey y Los Intersindicales

La banda de rock alternativo, oriunda de Salta, se presentará este sábado por primera vez en Jujuy. La propuesta es un arte híbrido que mezcla programación electrónica e instrumentos en vivo.

Viernes, 10 de abril de 2026 23:36
EL REY Y LOS INTERSINDICALES | LLEGARÁN A LA PROVINCIA CON UNA PROPUESTA ORIGINAL Y ALTERNATIVA.

En los márgenes de la escena musical tradicional del Norte argentino, comienza a tomar forma un proyecto que combina electrónica, performance y espíritu colectivo. Así es como nace El Rey y Los Intersindicales, banda de rock alternativo oriunda de la provincia de Salta, que se consolida de forma independiente dentro de la escena de bandas emergentes en el ámbito musical.

El proyecto se encuentra conformado por Maximiliano Ruiz en voz y bajo, más conocido como “El Rey del VST”; Lola Bloom en sintetizadores y coros; mientras que Melani Albanesi en batería; y Gonzalo Tacacho hace lo propio en el saxofón. Se trata de una iniciativa digital que fue mutando con el tiempo, ya que primero surgió como canal creativo, luego como set de DJ y, finalmente, como una experiencia en vivo que integra banda, visuales y narrativa estética. Hoy, esa evolución se materializa en un formato híbrido que mezcla programación electrónica con instrumentos en vivo como bajo, batería y saxo, prescindiendo de la guitarra como eje central. La propuesta sonora -definida por su creador como “after rock”dialoga con la cultura nocturna y los vínculos contemporáneos.

Las letras y climas evocan la emocionalidad de la madrugada, el desgaste afectivo y la introspección de una generación atravesada por nuevas formas de relacionarse. La banda se estará presentando por primera vez en nuestra provincia, este sábado 11 de abril, a partir de las 23, en el bar de Independencia al 900.

Por eso, invitaron a la comunidad musical y gustosa del rock emergente a acercarse a la presentación artística. En un contexto donde la escena musical continúa expandiéndose más allá de sus raíces, propuestas como esta evidencian una identidad marcada por el espíritu independiente y una estética que comulga con lo contemporáneo. Se puede encontrar a la banda a través de Youtube, Instagram y Spotify.

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