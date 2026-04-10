Dictan fallo ejemplificador en defensa de la fauna silvestre

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que continuará con las acciones legales correspondientes para hacer efectivas las multas por daño ambiental a los responsables condenados por el Juzgado Ambiental a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de caza furtiva de animales de la fauna silvestre. La sentencia fue homologada el 7 de abril de 2026 por la jueza Laura Flores, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.

Durante el proceso, el Ministerio realizó un seguimiento permanente del caso y participó activamente en las audiencias, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa vigente y gracias al trabajo articulado entre el Ministerio, el juzgado ambiental y el MPA. En representación del organismo estuvieron presentes la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana, y el asesor legal Héctor Núñez, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la ley.

Como parte de la condena, además de la pena impuesta, se establecieron medidas de reparación que incluyen la donación de insumos médicos a los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas, así como aportes económicos destinados a acciones de comunicación para la concientización sobre la protección de las vicuñas.