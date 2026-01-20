Fuerte aumento de los casos de sífilis en el 2025

En el 2025 se notificaron más de 55.000 contagios de sífilis en el país. Según informó el Boletín Epidemiológico Nacional, en términos porcentuales, se destacó un preocupante incremento del 71% en el último año comparado con el valor mediano del período 2020-2024.

Los datos del boletín muestran que los casos acumulados de sífilis en la población general alcanzaron 55.183 en 2025, mientras que la mediana del período 2020-2024 fue de 33.571. Eso representa un incremento absoluto de 21.612 casos y en términos porcentuales oficiales una suba del 71%.

Esa tendencia se observa tanto en la población general como en mujeres embarazadas, donde los casos de sífilis pasaron de una mediana de 11.396 a 12.532 en 2025, lo que equivale a un aumento del 10%.

El 2025 cerró con la cifra más alta de los últimos años para sífilis, consolidando una tendencia ascendente sostenida en la notificación de la enfermedad en Argentina. Las autoridades sanitarias subrayan la importancia de ese aumento, ya que implica un desafío adicional para el sistema de vigilancia y control de infecciones de transmisión sexual en el país.

El crecimiento de la sífilis responde a diversos factores. El boletín oficial atribuye la expansión a la alta transmisibilidad en fases iniciales, la falta de prevención y el acceso desigual tanto a métodos diagnósticos como a tratamientos oportunos. Si bien la pandemia de Covid-19 generó un descenso en las notificaciones durante 2020, la tendencia creciente se consolidó a partir de 2022.

No obstante, la recurrencia de reinfecciones representa un desafío mayor: una encuesta de AHF Argentina detectó que el 28% de los casos en varones corresponde a reinfecciones.

Las consecuencias clínicas de la sífilis pueden ser graves si la infección no se detecta y trata a tiempo.

La enfermedad causada por la bacteria Treponema pallidum puede iniciar con una llaga indolora en genitales, recto o boca, avanzar a lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza e inflamación de ganglios linfáticos y, sin tratamiento, afectar el sistema nervioso, corazón, huesos y otros órganos. En embarazadas, la sífilis es una de las principales causas prevenibles de desenlaces adversos durante la gestación.

La respuesta sanitaria requiere fortalecer el acceso al diagnóstico, el tratamiento oportuno y las campañas de prevención, a fin de contener el avance de esta enfermedad y evitar complicaciones asociadas.

En el mismo período, otras enfermedades de transmisión sexual presentaron comportamientos dispares.

La gonorrea (Neisseria gonorrhoeae) mostró una disminución de casos notificados y confirmados: los registros de laboratorio indican un descenso del 43% en los casos notificados y un aumento del 33% en los confirmados, en comparación con la mediana de los cinco años anteriores. Las infecciones por Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genitalium se mantuvieron estables, sin cambios relevantes.

Por otro lado, la infección por Trichomonas vaginalis registró un leve descenso en el número de casos confirmados, mientras que la secreción genital purulenta en varones aumentó un 65% en relación a la mediana histórica, lo que puede estar vinculado a mejores estrategias de detección y vigilancia.

En cuanto a VIH, el boletín no detalla cifras específicas para 2025, aunque remarca la importancia del diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento como principales herramientas para frenar la transmisión.