Tres sujetos demorados con estupefacientes

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 demoraron a tres hombres de 23, 26 y 39 años durante un operativo preventivo realizado este lunes al mediodía en el barrio San Francisco de Libertador General San Martín.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Jorge Newbery y 12 de Octubre, cuando los sujetos intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial.

DURANTE EL OPERATIVO SE SECUESTRARON 8 ENVOLTORIOS PLÁSTICOS CON UNA SUSTANCIA VEGETAL VERDE

Tras ser interceptados, fueron trasladados a la Seccional 39°, donde, en presencia de testigos, se realizó la requisa correspondiente.

Como resultado, se secuestraron ocho envoltorios plásticos con una sustancia vegetal, que quedó a disposición del personal de Narcotráfico y de la Justicia.