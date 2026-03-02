El líder de Turf lanzó su linea de alfajores "Pescado Raúl"

El líder de Turf presentó su nuevo disco, pero terminó sorprendiendo con otro lanzamiento, su propio alfajor llamado “Pescado Raúl”.

“No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor”, anunció el músico al aire de un programa radial, generando risas y asombro entre los conductores.

El producto lleva el nombre “Pescado Raúl”, en guiño directo a su recordado momento viral en MasterChef, cuando esa expresión se convirtió en tendencia en redes sociales. Según contó, la galleta tendrá dos presentaciones y estará disponible en todo el país.

En paralelo, Levinton confirmó el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico titulado “Yo soy Joaquín”, que verá la luz este 3 de marzo, coincidiendo con su cumpleaños número 50. El álbum tiene una historia particular: fue grabado hace más de 15 años y permaneció guardado en una computadora que estuvo a punto de perderse.

Además, durante el programa el artista se refirió al delicado episodio de salud que atravesó en diciembre pasado, cuando sufrió un infarto. “Entré en una situación bastante jodida y me salvaron”, expresó en referencia a la atención recibida en el Hospital Fernández.