El Gobierno le pide a la AFA que explique su vínculo con Venezuela

El Gobierno no descarta avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria” por los vínculos de la asociación del fútbol con Venezuela, después de que se conociera que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia participó de las negociaciones para traer a Argentina al gendarme Nahuel Gallo.

El Gobierno quiere que la AFA explique sus vínculos con el régimen chavista.

“Sabíamos que estában allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: ‘sedicion’, ‘traición a la patria’, ‘espionaje ilegal’”, especularon en el Gobierno.

La Casa Rosada señaló que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.