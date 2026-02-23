Conductor detenido con 2,53 de alcohol tras chocar e intentar escapar

El hecho se registró alrededor de la una de la mañana en la intersección de las calles Venezuela y Río Pilcomayo del barrio Mariano Moreno.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad Regional 1 acudieron al lugar tras recibir un alerta por un choque. Al arribar, observaron que los involucrados intentaban darse a la fuga a bordo de un automóvil Volkswagen Gol, por lo que se inició un seguimiento controlado por distintas arterias del barrio.

La persecución finalizó en calle Managua, donde se implementó un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo y demorar a sus ocupantes.

Al realizar las pericias, se estableció que el conductor responsable del siniestro, quien se desplazaba en un Ford Fiesta, se encontraba en estado de ebriedad. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,53 g/l de alcohol en sangre, una cifra ampliamente superior a los límites permitidos y que evidencia el alto riesgo en el que se encontraba al volante.

El impacto se produjo contra un Peugeot 2008 que estaba estacionado, provocando importantes daños materiales.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, Criminalística y Seguridad Vial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes. El conductor fue trasladado a la Seccional 30°, donde quedó demorado a disposición de la Justicia, mientras que el propietario del vehículo afectado radicó la denuncia penal.