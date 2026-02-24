Belizán pidió un régimen especial para empresas jujeñas en la Zona Franca de La Quiaca

El dirigente justicialista Pedro Belizán expresó su apoyo a la postura del diputado provincial Rubén Armando Rivarola respecto al avance de la Zona Franca de La Quiaca, aunque remarcó la necesidad de establecer un régimen especial que garantice la participación de empresas locales.



En declaraciones públicas, Belizán consideró que el desarrollo de la La Quiaca como polo comercial fronterizo representa “una oportunidad estratégica para dinamizar la economía provincial”, pero advirtió que sin herramientas específicas para el empresariado jujeño, los beneficios podrían concentrarse en grandes firmas de otras provincias o del exterior.



“La Zona Franca es una herramienta clave para el crecimiento y la generación de empleo, pero no podemos permitir que se transforme en un esquema donde las empresas locales queden en desigualdad de condiciones”, sostuvo. En esa línea, planteó que se deben establecer incentivos, cupos y condiciones preferenciales para pymes jujeñas, de modo que puedan competir en igualdad de oportunidades.



Belizán coincidió con la mirada planteada por Rivarola al señalar que el debate no debe agotarse en la celebración del proceso licitatorio, sino que debe incluir una discusión profunda sobre el modelo de desarrollo que se proyecta para la provincia. “Si no hay una política clara que priorice a nuestros productores y comerciantes, el impacto positivo será limitado y no se traducirá en un verdadero crecimiento regional”, afirmó.



Finalmente, el dirigente insistió en que la Zona Franca debe convertirse en una plataforma de integración comercial con Bolivia y el corredor bioceánico, pero con protagonismo jujeño. “Acompañamos el avance del proyecto, pero creemos que es indispensable un régimen especial que garantice que el desarrollo quede en manos de los jujeños”, concluyó.