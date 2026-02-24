El Gobierno lanzó una web para denunciar tasas municipales

El Gobierno nacional lanzó una nueva herramienta digital para denunciar tasas municipales, en una iniciativa que busca exponer la presión fiscal en los distritos y generar un canal directo entre los contribuyentes y la administración central. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó que el portal de Transparencia Tributaria Municipal incorporará una nueva función que permitirá a los usuarios reportar cobros que consideren abusivos o excesivos.

La plataforma había sido presentada en diciembre con el objetivo de detallar qué tasas cobran los municipios en todo el país, pero ahora suma un componente activo de participación ciudadana.

“Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo”, escribió Adorni en su cuenta oficial de redes sociales, en línea con el discurso del oficialismo de reducir la presión impositiva y promover la transparencia fiscal.

La iniciativa forma parte de una disputa de larga data entre el Gobierno nacional y varios jefes comunales. Desde el Ministerio de Economía ya habían cuestionado el peso de las tasas municipales sobre empresas, bancos y comercios, señalando que estos tributos afectan la competitividad y el crecimiento económico.

En abril de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, había apuntado directamente contra la gestión municipal de La Matanza tras el cierre de una sucursal bancaria. Según explicó en ese momento, la decisión estuvo vinculada a la elevada carga impositiva local.

Meses más tarde, el funcionario recomendó públicamente que los consumidores evitaran comprar en supermercados de Pilar, debido a la tasa aplicada por el municipio.

Entonces, el lanzamiento del portal de Transparencia Tributaria Municipal fue interpretado como una herramienta de presión institucional. La web exhibe de manera detallada los tributos que se cobran en cada distrito y los clasifica en categorías como tasa vial, gravámenes a entidades financieras, industria, hipermercados y actividades primarias.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito local” y brindar información clara a los contribuyentes. Sin embargo, desde la oposición consideran que la iniciativa busca debilitar el poder de los municipios y generar un conflicto con los gobiernos provinciales.