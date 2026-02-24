Temperaturas agradables y posibles lluvias: el clima que despedirá febrero en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico extendido para la última semana de febrero en San Salvador de Jujuy y su área metropolitana. Según el informe, luego de las recientes tormentas, la provincia experimentará días con tiempo agradable pero con cierta inestabilidad. Las marcas térmicas se mantendrán moderadas, sin superar los 30°C, aunque el cielo se presentará mayormente nublado durante varios días.

La semana comenzó con una mínima de 18°C para este martes, mientras que el termómetro ascenderá hasta los 30°C hacia la tarde. Sin embargo, el organismo advierte sobre la posibilidad de tormentas aisladas durante la noche, con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70%.

El clima día por día

Para el miércoles 25 de febrero, se espera un leve descenso de la temperatura. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 26°C. Se anticipa un cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada.

El jueves 26, las condiciones serán similares, con una mínima de 15°C y una máxima de 26°C. Al igual que el martes, el SMN prevé tormentas aisladas para las horas de la noche.

El viernes 27 comenzará con 18°C de mínima y volverá a trepar hasta los 26°C. A diferencia de los días previos, el cielo permanecerá mayormente nublado pero sin probabilidad de precipitaciones.

Fin de semana con ascenso térmico

El último día del mes, el sábado 28 de febrero, traerá un ascenso en la temperatura. La mínima será de 19°C y la máxima llegará a los 30°C, marcando una jornada cálida.

Finalmente, el primer domingo de marzo (1 de marzo) se presentará con un clima igualmente agradable. Se espera una mínima de 20°C y una máxima de 30°C, con cielo despejado y sin riesgo de tormentas durante todo el día, ideal para las actividades al aire libre.