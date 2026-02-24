Retorna la normalidad a Humahuaca tras carnaval

Que el carnaval se haya despedido el pasado domingo en Humahuaca, ello no quiere decir que la rutina diaria al pueblo retornó desde entonces, sucede que el próximo fin de semana se celebrará el Carnaval de flores y antes habrá dos actividades del Alborozo Humahuaqueño.

Pero de a poco los vecinos regresan a la cotidianeidad en la última semana de febrero que transcurrió con inmediatez por la celebración carnestolenda que mantuvo a los pobladores totalmente alejados de sus preocupaciones y la coyuntura.

Y a medida que transcurran las jornadas los vecinos se aproximarán a la iglesia con el propósito de prepararse para Semana Santa participando en el rezo del Vía Crucis (iniciado el pasado viernes) y en las celebraciones litúrgicas cotidianas en la Iglesia Catedral y capillas de los barrios.

Aparte, esta semana se conocerá cuándo la intendente Karina Paniagua dirigirá su mensaje a la ciudadanía abriendo el Período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante que tiene varios temas para trabajar.