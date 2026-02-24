Palpalá abre inscripciones para contención de las infancias

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la Municipalidad de Palpalá confirmó que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros de Recreación Infantil (CRI). El operativo, destinado a niños y niñas de entre 2 y 4 años, busca garantizar cupos en espacios clave para la contención y estimulación temprana en la ciudad siderúrgica.

Las familias interesadas podrán acercarse los días hasta hoy 24 de febrero a las dependencias municipales de sus respectivos barrios. Los centros habilitados para el trámite son: CIC de Canal de Beagle, barrio San José, barrio Sarmiento, SUM del barrio Las Tipas y barrio Antártida Argentina (Nueva dependencia).

Inversión en la niñez

Uno de los puntos destacados de este ciclo es la inauguración del nuevo CDI en el barrio Antártida Argentina. Al respecto, la coordinadora de Niñez, Adolescencia y Familia, Verónica García, subrayó que la obra -que se encontraba inconclusa- fue finalizada íntegramente con recursos propios del municipio.

"Es fundamental brindar contención a estos niños, especialmente considerando que muchos de sus padres trabajan o realizan diversas actividades", señaló García, resaltando la prioridad que la gestión del intendente Rubén Eduardo otorga a las políticas de infancia.

La inscripción

Para asegurar la vacante y completar el legajo de salud y residencia, los padres o tutores deberán presentar la siguiente documentación: Fotocopias del DNI (del menor y del adulto responsable); carnet de vacunas actualizado; registro de talla y peso; certificado de residencia y convivencia; formulario de inscripción (se retira y completa en el lugar).

Estos espacios no solo funcionan como guarderías, sino que tienen como objetivo central el aprendizaje, la inclusión y el crecimiento integral de los niños palpaleños en sus etapas más críticas de desarrollo.

Los espacios disponibles

CDI Jardín de mis Sueños (Canal de Beagle): CIC Nº 2, de 9 a 12 y de 15 a 18.

CDI San José (San José): CIC Nº 1, de 9 a 12 y de 15 a 18.

CRI Sol y Esperanza (Las Tipas): SUM del barrio, avenida Pilar Bermúdez, de 9 a 12 y de 15 a 18.

CRI Mundo de Fantasía (Sarmiento): SUM del barrio, calle Coronel Santibáñez, de 9 a 12.

CRI Trapito (Antártida Argentina): SUM del barrio, calle Cabo San Pablo s/n, de 9 a 12.

“Vuelta al Cole”

La Municipalidad de Palpalá implementará el programa “Vuelta al Cole” este jueves 26 de febrero de 9 a 18, en el estadio Olímpico Municipal. Esta propuesta agrupa diversos servicios en un único espacio. Incluye stands de salud con mediciones de peso y talla, vacunatorios, cortes de cabello gratuitos y ropero comunitario con prendas en buen estado. También se ofrecerán trámites y asesoramiento para la tarjeta Sube, el programa Progresar, y la gestión de CUD y CMO. Además, habrá Información de diferentes disciplinas deportivas emprendedores locales con kits de útiles a precios accesibles.