El DT Pellerano rescató la "actitud" de sus dirigidos

El entrenador del "lobo" en este torneo se refirió con tranquilidad sobre la derrota ante Chacarita: "fue un partido complicado sin los espacios que queríamos nosotros y de contra ellos generaron situaciones de gol, que nos costaron muchísimo. Estaba parejo hasta el primer gol y después con la ventaja se nos cerraron los espacios. Nos costó mucho encontrar la dinámica para jugar porque el rival nos tapó muy bien y los felicitamos".

Además, Pellerano admitió ante El Tribuno de Jujuy a la salida del vestuario en San Martin que el plan de juego elaborado en la semana no salió el domingo. "Generamos mucho pero más de pelota parada que de juego y en la previa pensábamos que no iba a ser así. Es la dinámica de lo impensado este deporte. Después del primer gol se hizo un partido trabado y no encontramos más los espacios entre los centrales y los laterales. El segundo gol fue un golpe duro porque estábamos buscando el empate y nos agarran mal parados", dijo .

El ex defensor central del "lobo", donde se retiró como futbolista para asumir como ayudante de campo de Pablo De Muner en Defensa y Justicia, remarcó las aristas positivas en la primera caída como entrenador: "me gustó mucho la identidad que nunca se perdió, pese a ir perdiendo. Los jugadores de recambio entraron muy bien. Nunca se resignaron por el resultado adverso y rescato la actitud del equipo".

Además, el exfutbolista de Velez, entre otros, enumeró los errores de sus dirigidos ante Chacarita: "no me gustó para nada el tercer gol. No te pueden hacer un gol con doble pared por adentro. Con Central Cordoba nos hacen un gol parecido. Los centrales son unos fenómenos porque entienden todo. Si entran por el medio puede ser por una pérdida de los volantes o porque no se tapen bien los espacios entre los delanteros y los volantes. Se ve la foto de los centrales y del arquero, pero los errores vienen de antes", explicó.

Además, valoró a Dematei como futbolista, pese a las reiteradas polémicas y discusiones que protagoniza: "Dematei es así, es el jugador que tenemos y queremos. El vive así los partidos. Lo echaron pocas veces en su carrera y eso quiere decir que sabe jugar los partidos como los juega".

Por otro lado, el DT de Gimnasia aseguró que "el marcador me pareció abultado a lo que fue el trámite del partido. El fútbol es así, no todos los partidos vamos a poder jugar como lo hicimos con Central Cordoba y Midland".