Femicidio de Tamara Fierro: declararon todos los testigos

Las audiencias 5 y 6 del juicio que investiga el femicidio de Tamara Fierro (29) y el posterior encubrimiento del crimen fueron las últimas antes de los alegatos. De esta manera, más de 50 personas brindaron su declaración testimonial ante el tribunal a lo largo de las tres jornadas desarrolladas en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro.

En este contexto, ayer minutos después de las 8.30 dio inicio la anteúltima audiencia de la causa que tiene como principal imputado a Jairo Guerrero (26), con la acusación más grave, "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)". Los otros dos que comparecieron en el recinto judicial fueron Esteban Pérez y Maximiliano López, ambos investigados por "encubrimiento agravado".

Cabe recordar que la joven oriunda de Fraile Pintado desapareció entre el 23 y 24 de mayo de 2025 en la mencionada localidad y sus restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de uno de los imputados, con vestigios de haber sido quemados.

Fueron más de 10 las personas que ayer dieron su testimonio ante el tribunal conformado por los magistrados Pamela de las Cruces, presidente de trámite, junto a Alejandro Máximo Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, como vocales.

Por su parte el fiscal Ernesto Lían Resúa, fue quien instruyó la causa en la etapa de investigación y también estuvo presente en el recinto. Con respecto a la defensa, el letrado Juan Pablo Gomar asesora a Guerrero y a Pérez, mientras que Federico Llermanos se encarga de representar a López. Los tres acusados se encuentran con prisión preventiva en la unidad penal del barrio Gorriti de la capital provincial.

Además, la querella que patrocina a la familia de Fierro es ejercida por las abogadas Mariana Vargas, Silvana Llanes y Alejandra Cejas. También cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

Tercera Jornada

La tercera jornada llevada adelante ayer tuvo las dos últimas audiencias, la quinta y la sexta. La desarrollada por la mañana contó con la presencia de peritos que brindaron los detalles técnicos que constan en el expediente de la causa.

El Tribuno de Jujuy pudo saber que en la anteúltima audiencia médicos forenses que analizaron los restos de la víctima se refirieron a las lesiones que hallaron en los mismos. Cabe recordar, que Tamara Fierro tras ser asesinada luego fue descuartizada y quemada en el basural del terreno baldío ubicado a pocos metros de la casa de Guerrero, el principal imputado. Por lo tanto, los vestigios hallados son un porcentaje de su humanidad. No obstante, los profesionales médicos aportaron información necesaria para conocer cómo intentaron deshacerse del cuerpo y no dejar rastros, lo cual no fue posible.

También fuentes cercanas a la investigación le confiaron a este diario que declararon los agentes policiales que encontraron los restos en el mencionado espacio cercano a la vivienda del acusado de femicidio. Dieron los detalles de la preservación del lugar para evitar la contaminación de la prueba y para el posterior trabajo del personal de Criminalística. Se trata de un momento clave para la investigación, de ahí la importancia que reviste.

Por otro lado, también estuvo presente una de las hermanas de Fierro. De acuerdo a lo que este matutino pudo conocer, en el testimonio aportado por la querella, la mujer hizo hincapié en la búsqueda de su hermana en las primeras horas de desaparecida. No hay que olvidarse que hubo una denuncia por desaparición ante las autoridades policiales en aquellos días del mes de mayo de 2025 y se señaló al domicilio de Guerrero porque era el último lugar en el cual habría estado la víctima, de acuerdo a los mensajes de WhatsApp que mantuvo con sus seres queridos.

Además, mencionó el hostigamiento sufrido por la familia Fierro por parte de Maximiliano López, quien está acusado de "encubrimiento agravado". En este contexto, este diario realizó las averiguaciones pertinentes y pudo acceder a la denuncia realizada en la madrugada del jueves 29 de mayo, pocos días después de haber sido encontrados los restos de Tamara. Eran las 3 cuando Sonia Figueroa, madre de la víctima, se acercó a la Seccional 40° de Fraile Pintado para denunciar amenazas por parte de involucrados en la causa. Como consecuencia, el fiscal de turno dispuso implementar la custodia policial en el domicilio, la cual se hizo efectiva.

Por último, entre las 15 y las 17 se llevó adelante la sexta y última audiencia, en la cual brindaron sus testimonios cinco testigos, quienes hicieron alusión a la participación del acusado Maximiliano López.

De esta manera, finalizó la etapa de declaraciones frente al tribunal, por donde pasaron más de cincuenta personas para aportar sus testimonios relacionados a la causa que investiga el femicidio de Tamara Fierro y el posterior encubrimiento del hecho.

Tras esta última doble jornada de audiencias, se va a pasar a los alegatos de las partes, para los cuales aún no hay fecha definida. En los próximos días, la Oficina de Gestión Judicial va a programar el día y la fecha de la continuidad del juicio por el crimen de la joven fraileña.

Los hechos que se investigaron durante las seis audiencias

TRIBUNAL | MÁXIMO GLOSS, PAMELA DE LAS CRUCES Y JUAN CABEZAS HAMETTI.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía los hechos ocurridos en la ciudad de Fraile Pintado comenzaron a desarrollarse el 24 de mayo de 2025, aproximadamente a las 8.42, cuando Tamara Fierro llegó conduciendo su motovehículo a la vivienda donde reside el acusado Jairo Guerrero. Luego, ingresaron a la vivienda, y se dirigieron a la habitación del imputado donde permanecieron consumiendo bebidas alcohólicas. En ese lugar y durante la tarde, antes de las 17, Guerrero atacó violentamente a Fierro hasta darle muerte, dejando su cuerpo oculto en el interior de la habitación

Seguidamente Guerrero se contactó con un remisero, quien lo trasladó hasta el barrio Papa Francisco, donde reside su primo, el acusado Esteban Pérez, a quien le solicitó ayuda y juntos retornaron, a horas 22, en el mismo remís, a Fraile Pintado. Posteriormente contactaron a una persona a la cual Guerrero le solicitó que junto a Pérez lleven el motovehículo de la víctima hasta el barrio María Auxiliadora, especificándole que debían dejarlo en cercanías de la casa de Tamara Fierro con la llave puesta.

Guerrero se dirigió hasta su vivienda, desmembró el cuerpo de la víctima y lo colocó en bolsas de residuos de color negro. Cerca de las 5.15 del 25 de mayo de 2025 el acusado Pérez se dirigió a la vivienda de Guerrero y este sacó fuera de la casa una carretilla conteniendo en su interior partes del cuerpo de Tamara Fierro en bolsas de residuo. Pérez procedió a trasladar la carretilla por la calle Gurruchaga con destino a una zona baldía donde dejó los restos en un basural. En el lugar, Pérez y Guerrero con la ayuda de un líquido combustible y un encendedor comenzaron a prender fuego en la zona donde depositaron la bolsa. Luego de esto Pérez se retiró del lugar.

En cuanto a Maximiliano López, la Fiscalía lo acusó porque el 25 de mayo de 2025, siendo las 1, luego que Jairo Guerrero diera muerte violenta a Tamara Fierro tomó contacto con el victimario mediante conversaciones a través de una red social. Tras acordar un encuentro en la vivienda de Guerrero y tomar conocimiento de lo ocurrido a Tamara Fierro, brindó ayuda y colaboración al autor del homicidio para asegurar su impunidad, colaborando en la realización de acciones específicas de ocultamiento del cuerpo de la víctima y brindando apoyo logístico, proporcionando a Guerrero información sobre la presencia de terceros o personal policial en las inmediaciones del lugar para lograr la impunidad del autor.