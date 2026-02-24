21°
24 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Notable película alemana
Zona Franca de La Quiaca
Barrio Mariano Moreno
Tenis
Caso Matías Jurado
salud
Universidad Nacional de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Femicidio de Tamara Fierro
Fin de las vacaciones

Retorna la normalidad a Humahuaca tras carnaval

El fin de semana muchos continuarán de festejo en el interior.

Martes, 24 de febrero de 2026 00:02
RUTINA | A LAS CALLES DEL PUEBLO REGRESA LA COTIDIANEIDAD.

Que el carnaval se haya despedido el pasado domingo en Humahuaca, ello no quiere decir que la rutina diaria al pueblo retornó desde entonces, sucede que el próximo fin de semana se celebrará el Carnaval de flores y antes habrá dos actividades del Alborozo Humahuaqueño.

Pero de a poco los vecinos regresan a la cotidianeidad en la última semana de febrero que transcurrió con inmediatez por la celebración carnestolenda que mantuvo a los pobladores totalmente alejados de sus preocupaciones y la coyuntura.

Y a medida que transcurran las jornadas los vecinos se aproximarán a la iglesia con el propósito de prepararse para Semana Santa participando en el rezo del Vía Crucis (iniciado el pasado viernes) y en las celebraciones litúrgicas cotidianas en la Iglesia Catedral y capillas de los barrios.

Aparte, esta semana se conocerá cuándo la intendente Karina Paniagua dirigirá su mensaje a la ciudadanía abriendo el Período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante que tiene varios temas para trabajar.

 

