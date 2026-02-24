A partir del lunes sube el pasaje de media distancia

La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó un nuevo incremento en el precio de los pasajes de media y larga distancia, que regirá desde el próximo lunes 2 de marzo.
El incremento se enmarca en el esquema de actualización progresiva del transporte público interurbano.
La medida impactará en los recorridos que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades del interior, con actualizaciones en los valores que varían según la distancia.
Nuevos precios
ZONA RAMAL
San Pedro $6.600
Chalicán $8.700
Santa Clara $9.100
Fraile Pintado $9.900
L.G.S.M. $11.300
Calilegua $12.000
Caimancito $13.700
Yuto $16.300
Palma Sola $17.800
ZONA DIQUES Y VALLES
Los Alisos $1563,01
El Carmen — $2.632,09
Carahunco — $2.910
San Antonio — $3.297
Perico — $3.421
Santo Domingo 3731,62
Monterrico — $3.530
Las Pampitas — $3.964
Aeropuerto — $4.616
Puesto Viejo — $5.294
La Mendieta — $5.560
Aguas Calientes — $6.425
Palpalá — $1.500
ZONA QUEBRADA Y PUNA
León $2.700
Bárcena $3.400
Volcán $4.300
Tumbaya $5.000
Tumbaya Grande $5.400
Maimará $8.500
Purmamarca (Cruce) $7.400
Purmamarca $8.900
Tilcara $9.400
Huacalera $11.100
Uquía $12.800
Humahuaca $13.900
Cruce Iturbe $17.300
Azul Pampa $18.600
Tres Cruces $21.000
Abra Pampa $23.900
El Aguilar $26.400
Puesto del Marqués $25.800
Pumahuasi $29.300
La Quiaca $30.900