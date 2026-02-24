25°
Policiales

Lo detuvieron por robar un oso gigante

Un joven de 27 años robó un peluche gigante de un local comercial pero terminó detenido tras una persecución.

Martes, 24 de febrero de 2026 12:03

El insólito episodio ocurrió alrededor de las 22:15 del lunes, cuando dos sujetos que se desplazaban en una moto tipo Cross llegaron hasta un local comercial ubicado sobre calle Dorrego. Sin mediar palabra, ingresaron al negocio, sustrajeron un oso de peluche de aproximadamente un metro de altura y huyeron a toda velocidad.

Sin embargo, los delincuentes no contaron con un detalle clave: el vistoso bulto rosado de grandes dimensiones los hacía fácilmente identificables. Inmediatamente, se activó un operativo cerrojo por parte del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional N°1, conocido como "Los Zorros".

La persecución finalizó en la esquina de 24 de Septiembre y Ecuador, Mariano Moreno, donde los sospechosos, al verse acorralados, abandonaron la moto y el peluche e intentaron escapar a pie. Pero la rápida intervención de los efectivos policiales frustró la huida.

Los uniformados lograron reducir al principal implicado, un joven de 27 años, quien opuso resistencia y se mostró agresivo durante el procedimiento. El detenido quedó alojado en la secciona 4ta.

